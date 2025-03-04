Масштабна ДТП у Києві: на мосту Патона утворився великий затор
- У Києві 4 березня сталася ДТП на мосту Патона, що спричинило великий затор у бік лівого берега міста.
- Рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Соборності, правоохоронці встановлюють обставини аварії.
- Користувачі соцмереж повідомляють про затор від супермаркету "Новус".
У Києві у вівторок, 4 березня, трапилася ДТП на мосту Патона. Внаслідок масштабної аварії утворився великий затор у бік лівого берега міста.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
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Які наслідки ДТП у Києві
За даними поліції, зараз на мосту Патона ускладнений рух автівок.
У зв’язку з ДТП на мосту Патона рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Соборності. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки,
– кажуть у Патрульній поліції Києва.
Користувачі соцмереж зазначають, що внаслідок аварії утворився затор від супермаркету "Новус".
Нагадаємо, що 1 березня у Києві також трапилася смертельна ДТП. Тоді близько 19 години вечора маршрутний автобус зіткнувся з легковиком у Дніпровському районі столиці на проспекті Алішера.
Внаслідок цієї аварії у кареті швидкої медичної допомоги загинула 20-річна дівчина. Натомість водія легковика госпіталізували до лікарні у важкому стані.