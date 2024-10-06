У Києві на Кільцевій дорозі зіткнулись автівка та маршрутка: що кажуть про ДТП у поліції
Джерело:Патрульна поліція Києва
У Києві 6 жовтня на Кільцевій дорозі трапилася жахлива аварія. Там зіткнулися вантажне авто та маршрутка.
Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
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Що відомо про ДТП у Києві
У патрульній поліції Києва зазначили, що, у зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Леся Курбаса. Тому правоохоронці закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
ДТП на Кільцевій дорозі в Києві / Фото патрульної поліції Києва
До цього про аварію також писали місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити наслідки ДТП. Після аварії автівка з'їхала з дороги та ледь не врізалася в зупинку громадського транспорту, що була поруч.
Аварія на Кільцевій дорозі в Києві / Фото з місцевих телеграм-каналів
Інформації про потерпілих поки що не надходило. Проте на місці перебувала машина швидкої допомоги.
До слова, у Києві також ставалася аварія за участю трьох автомобілів BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen Passat 29 вересня на Хрещатику. Внаслідок цього постраждали щонайменше дві людини, яких госпіталізували до лікарні.