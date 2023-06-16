У Києві патрульні збили підлітків на електросамокаті: діти опинилися у лікарні

У Києві в Солом'янському районі трапилася аварія за участю поліцейської автівки та двох підлітків на електросамокаті. Патрульні на машині врізалися в неповнолітніх під час виїзду з двору.

ДТП у Солом'янському районі столиці трапилася близько 20:30 15 червня. Автівка патрульної поліції врізалася у 14-річного та 11-річного підлітків, які разом їхали на одному електросамокаті.

Читайте також У Києві сталася моторошна ДТП: постраждала дитина

Що відомо про аварію у Києві

У Солом'янському районі Києва 15 червня патрульні на машині збили двох підлітків, які їхали вдвох на одному електросамокаті. Вочевидь, поліцейські виїздили з двору, і саме у цей момент відбулося зіткнення.

Керманичі електросамоката шпиталізовані до лікарні ОХМАТДИТ з саднами та забоями. Загрози їхньому життю та здоровʼю немає,

– повідомили у поліції.

Патрульні відразу ж прибули на місце аварії, і зараз там працюють слідчі. Поліція вже розпочала службове розслідування, яке проводить моніторингова служба. Обставини та деталі аварії встановлює слідчо-оперативна група.

Інші ДТП у Київській області: останні новини

Поблизу Броварів правоохоронниця на смерть збила військового на блокпості. Трагедія трапилася 11 червня. Згодом виявилося, що жінка була тверезою та рухалася із дозволеною швидкістю у 110 кілометрів на годину.

У центрі Києва 6 червня трапилася потрійна ДТП – у однієї з автівок передня частина знищена вщент. Внаслідок масштабної аварії травми отримали четверо людей.

У Києві один з водіїв тролейбусів сів за кермо нетверезим. Він поводився неадекватно і порушував ПДР, і тільки пильність пасажира допомогла уникнути аварії. Зупинити тролейбус поліції вдалося у Шевченківському районі столиці. Згодом виявилося, що у крові водія було 2,15 проміле алкоголю за допустимого вмісту 0,2.

Схожа ДТП нещодавно трапилася і у Волинській області – там 12-річного хлопця, який керував електросамокатом, збила автівка. Сталася ДТП 18 травня, підліток отримав поранення, проте його не госпіталізували.