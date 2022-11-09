Дивна ДТП: у Києві трамвай тягнув легковик
У Києві 9 листопада сталася незвичайна аварія. ДТП помітили на вулиці Кирилівській.
По столиці їхав трамвай, який тягнув за собою легковик, що зачепився бампером. Відповідні кадри показали у соцмережах, інформує 24 канал.
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У Києві трамвай тягнув легковик
На опублікованому відео можна побачити, як трамвай їхав вулицею і тягнув за собою легковий автомобіль. Згодом бампер машини не витримав та відірвався.
Безкоштовний, але не дуже якісний евакуатор замовляли? Насправді тут питань більше, ніж відповідей. Київ, Кирилівська,
– пишуть у мережі.
Що саме стало причиною такої ДТП – невідомо.
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У Києві журналіста-розслідувача Ткача збив автомобіль
Журналіста-розслідувача Михайла Ткача у Києві на пішохідному переході збила машина. За його словами, водій ВАЗу тиснув на газ просто перед пішохідним переходом. Внаслідок цього чоловіка госпіталізували до лікарні.
Ткач відзначив відмінну роботу наших служб: "поліція, швидка, працюють як годинник".
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