ДТП з кортежем Ярославського: поліція провела обшуки в готелі та будинку бізнесмена

Правоохоронці навідалися з обшуком до готелю та будинку бізнесмена Олександра Ярославського. Це відбувається у рамках розслідування смертельного ДТП на Харківщині.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження. Президента "Металіста", який може бути причетним до аварії, викликали на допит.

Що сталося Кортеж бізнесмена і президента "Металіста" Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ

Обшуки проходять у ході досудового розслідування злочину. Правоохоронці прийшли не лише у готель та додому до Ярославського, але й до будинку чоловіка з компанії бізнесмена, який зізнався поліції, що причетний до смертельної ДТП.

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