ДТП з кортежем Ярославського: поліція провела обшуки в готелі та будинку бізнесмена
11 лютого 2022 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал поліції Харківщини
Правоохоронці навідалися з обшуком до готелю та будинку бізнесмена Олександра Ярославського. Це відбувається у рамках розслідування смертельного ДТП на Харківщині.
Раніше поліція відкрила кримінальне провадження. Президента "Металіста", який може бути причетним до аварії, викликали на допит.
Що сталося Кортеж бізнесмена і президента "Металіста" Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ
Обшуки проходять у ході досудового розслідування злочину. Правоохоронці прийшли не лише у готель та додому до Ярославського, але й до будинку чоловіка з компанії бізнесмена, який зізнався поліції, що причетний до смертельної ДТП.
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