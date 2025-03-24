У Криму рейсовий автобус зіштовхнувся з вантажівкою, є жертви
- Уранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму автобус "Саки – Сімферополь" зіткнувся з вантажівкою.
- Внаслідок ДТП загинули 6 людей, ще 13 постраждали; на місці подіїпрацюють 9 одиниць техніки.
Уранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму сталася смертельна ДТП. Рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою в районі села Укромне під Сімферополем.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. За попередніми даними, загинули 6 людей, ще 13 постраждали.
Дивіться також День болю та розпачу, що змінив історію України: 11-та річниця анексії Криму Росією
Що відомо про аварію
Автобус рухався маршрутом "Саки – Сімферополь", у ньому їхало 32 пасажири. На кадрах у мережі видно тіла людей, що лежать на узбіччі після аварії.
На місці ДТП працюють 25 рятувальників і 9 одиниць техніки. Також туди буцімто прямує місцевий так званий виконувач обов'язків прокурора Дмітрій Єгоров.
Смертельна ДТП під Сімферополем: дивіться відео
До слова, 19 березня у Франції сталася ДТП з участю декількох військових автобусів, що поверталися на авіабазу Евре. Постраждали 119 осіб, із них 36 отримали легкі травми, 1 людина – у важкому стані.