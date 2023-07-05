У Криму військова вантажівка переїхала легковик і врізалася в автобус: є жертва та постраждалі

У тимчасово окупованому Севастополі сталася моторошна аварія. Внаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.

ДТП сталася на площі Захарова. Військова вантажівка переїхала легковий автомобіль і врізалася в автобус. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Смертельна аварія у Криму

5 липня на площі Захарова в Севастополі військова вантажівка переїхала легковий автомобіль і врізалася в автобус.

Згодом повідомили, що, за попередньою інформацією, у військової вантажівки "Урал" відмовили гальма і вона врізалася в 10 автомобілів, тролейбус і збила людину на самокаті.

Відомо, що загинув чоловік, який їхав на самокаті, а водій Chevrolet Lacetti – у важкому стані.

Місцеві телеграм-канали вже опублікували фото наслідків моторошної ДТП.

Наслідки аварії у Севастополі / фото із соцмереж

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