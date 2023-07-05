У Криму військова вантажівка переїхала легковик і врізалася в автобус: є жертва та постраждалі
У тимчасово окупованому Севастополі сталася моторошна аварія. Внаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.
ДТП сталася на площі Захарова. Військова вантажівка переїхала легковий автомобіль і врізалася в автобус. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Смертельна аварія у Криму
5 липня на площі Захарова в Севастополі військова вантажівка переїхала легковий автомобіль і врізалася в автобус.
Згодом повідомили, що, за попередньою інформацією, у військової вантажівки "Урал" відмовили гальма і вона врізалася в 10 автомобілів, тролейбус і збила людину на самокаті.
Відомо, що загинув чоловік, який їхав на самокаті, а водій Chevrolet Lacetti – у важкому стані.
Місцеві телеграм-канали вже опублікували фото наслідків моторошної ДТП.
Наслідки аварії у Севастополі / фото із соцмереж
Інші ДТП у Криму
- Нещодавно у тимчасово окупованому Криму на Євпаторійському шосе вибухнула машина. Внаслідок цього є кілька постраждалих. Попередньо відомо, що в автомобілі вибухнув газовий балон.
- Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху постраждало троє чоловіків віком від 39 до 42 років. З опіками 2 – 3 ступеня 50% тіла вони доставлені до лікарні.
- Також в окупованому Севастополі містом роз'їжджала "Волга", на даху якої імпровізована ракета з написом "На Вашингтон". А згодом вона потрапила у ДТП.