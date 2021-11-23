Начальник СБУ у Харкові закликав виключити Куницького з комітету Ради після порушення ПДР

Начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін просить виключити "слугу" Олександра Куницького з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Все після порушення правил дорожнього руху.

Куницький порушив правила дорожнього руху на тому перехресті, де сталась ДТП із Зайцевою. Про це Дудін заявив на нараді правоохоронних органів на тему дотримання законодавства у сфері дорожнього руху.

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"Верх цинізму", – Дудін

Посадовець зазначив, що звернеться з проханням розглянути перебування Куницького у комітеті.

Як на мене, це вже верх цинізму… Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками,

– сказав Дудін.

До слова, правоохоронці з'ясували, що Куницький порушив правила дорожнього руху, коли поспішав на виїзний комітет Ради з правоохоронної діяльності. Там розглядали питання безпеки дорожнього руху в Харкові.

Що відомо про порушення Куницького