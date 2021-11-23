Начальник СБУ у Харкові закликав виключити Куницького з комітету Ради після порушення ПДР
Джерело:"Суспільне"
Начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін просить виключити "слугу" Олександра Куницького з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Все після порушення правил дорожнього руху.
Куницький порушив правила дорожнього руху на тому перехресті, де сталась ДТП із Зайцевою. Про це Дудін заявив на нараді правоохоронних органів на тему дотримання законодавства у сфері дорожнього руху.
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"Верх цинізму", – Дудін
Посадовець зазначив, що звернеться з проханням розглянути перебування Куницького у комітеті.
Як на мене, це вже верх цинізму… Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками,
– сказав Дудін.
До слова, правоохоронці з'ясували, що Куницький порушив правила дорожнього руху, коли поспішав на виїзний комітет Ради з правоохоронної діяльності. Там розглядали питання безпеки дорожнього руху в Харкові.
Що відомо про порушення Куницького
- У Харкові зранку 22 листопада патрульні зупинили нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького через порушення правил дорожнього руху. Політик перебував за кермом автомобіля Porsche Panamera.
- Депутат сам оприлюднив відео інциденту. Він підписав адміністративний протокол.
- У поліції Харківщини пояснили, що водій порушив вимоги дорожнього знаку. Найімовірніше, він став не у свій ряд. Патрульні кажуть, що за це Куницькому загрожує штраф у розмірі 340 гривень.
- Депутат поки не прокоментував інцидент.