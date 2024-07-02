Жахлива ДТП за участі автобусів сталася на Львівщині: у мережі показали моторошні кадри

2 липня 2024, 11:48
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

2 липня на автодорозі Київ – Чоп сталася аварія. Там автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Повідомляють про постраждалих.

Аварія відбулася вранці у селі Червоне Золочівського району.

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Аварія за участі двох бусів

У патрульній поліції заявили про зіткнення автобуса та мікроавтобуса, унаслідок чого є потерпілі. Станом на 11:36 правоохоронці забезпечують реверсне регулювання та просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Аварія біля Золочева: дивіться відео

Нагадаємо, що увечері, 30 червня, на Чернігівщині сталася ДТП, де мікроавтобус Volkswagen Transporter зі студентами врізався у бетонні плити. Відомо про шість постраждалих – водія та п'ятьох пасажирів. Вони зазнали травм та були доставлені до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Автор: Анастасія Колеснікова