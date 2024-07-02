Жахлива ДТП за участі автобусів сталася на Львівщині: у мережі показали моторошні кадри

2 липня на автодорозі Київ – Чоп сталася аварія. Там автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Повідомляють про постраждалих.

Аварія відбулася вранці у селі Червоне Золочівського району.

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Аварія за участі двох бусів

У патрульній поліції заявили про зіткнення автобуса та мікроавтобуса, унаслідок чого є потерпілі. Станом на 11:36 правоохоронці забезпечують реверсне регулювання та просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Аварія біля Золочева: дивіться відео

Нагадаємо, що увечері, 30 червня, на Чернігівщині сталася ДТП, де мікроавтобус Volkswagen Transporter зі студентами врізався у бетонні плити. Відомо про шість постраждалих – водія та п'ятьох пасажирів. Вони зазнали травм та були доставлені до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.