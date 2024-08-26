Авто врізалося в АЗС: через ДТП біля Львова виникла сильна пожежа

Небезпечна ситуація виникла на Львівщині. Там автомобіль врізався у бензоколонку, чим спричинив пожежу на заправці. У поліції розповіли деталі інциденту.

Зазначається, що сьогодні, 26 серпня, о 12.10 у селі Раковець водієві BMW стало погано за кермом, внаслідок чого він втратив контроль над транспортним засобом.

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На АЗС спалахнула сильна пожежа

Некероване авто заїхало на територію АЗС. Там BMW зіткнувся з бензоколонкою та двома іншими автомобілями – мікроавтобусом Volkswagen Transporter та легковиком Nisan.

Внаслідок зіткнення бензоколонка зайнялась і вогонь перекинувся на Nisan. На щастя, у салоні нікого не було. Втім, автомобіль був суттєво пошкоджений вогнем.

32-річний водій BMW та та 24-річний керманич Volkswagen Transporter доставлені до лікарні, медики уточнюють їх діагнози.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Аварія під Львовом / Фото поліція

До слова, у Дніпрі таксі потрапило у ДТП, збило пішохода і влетіло в магазин. Момент аварії потрапив на камери.