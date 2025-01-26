Сметрельна ДТП на Львівщині: легковик на швидкості зіткнувся з автобусом
- На Львівщині сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули четверо людей.
- Легковик їхав зустрічною смугою та зіткнувся з автобусом.
Увечері 26 січня на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули четверо осіб. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.
Смертельна ДТП на Львівщині
Близько 16:50 26 січня на автодорозі Київ–Чоп зіткнулися два автомобілі. Водій легковика Volkswagen рухався селом Тухолька, Стрийського району. Він виїхав на зустрічну смугу, де в цей момент їхав автобус ЗАЗ. На швидкості два транспортні засоби зіштовхнулися.
Водій автомобіля та троє його пасажирів унаслідок аварії загинули. Водія та одного з пасажирів автобуса доставили до лікарні.
На місці ДТП працювали слідчі, криміналісти та інші спеціалісти правоохоронних органів. З'ясовуються всі обставини аварії.
Смертельна ДТП на Львівщині 26 січня / Фото Національної поліції України
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