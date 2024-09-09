ДТП на Львівщині за участю автобуса і фури: міг загинути військовий, багато постраждалих

У мережі повідомили, що у Львівській області 9 вересня сталася аварії за участі автобуса і фури, є загиблий військовий та постраждалі.

Згодом у поліції Львівщини прокоментували ситуацію. Там констатували, що загинув водій автобуса, дев'ятеро пасажирів доставили у лікарню. Водночас поліцейські розпочали розслідування усіх обставин.

Дивіться також На території АТП у Києві завершили рятувальні роботи: чи відома причина вибуху

Смертельна ДТП на Львівщині

Телеграм-канали першими заявили про ДТП, зазначивши, що вона сталася на трасі між Львом та Стриєм за світлофором в населеному пункті Дроговиж. Пабліки стверджують, що загинув військовий, однак в повідомленні поліції про це не йдеться.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 вересня близько третьої години ночі на автодорозі Київ – Чоп у межах села Дроговиж Стрийського району,

– наголошують поліцейські.

За попередньою інформацією, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, зіткнувся з автопоїздом Renault. Транспортний засіб у цей час стояв на проїзній частині дороги.



На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і фура / Фото поліції регіону

Через зіткнення водій автобуса був травмований та загинув на місці події. Дев'ятьох пасажирів автобуса, віком від 25 до 43 років, доставили в лікарню. Медики уточнюють діагнози постраждалих, які були мешканцями Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області.

Біля села Дроговиж сталася страшна аварія: дивіться відео з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Також у ній йдеться про позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.