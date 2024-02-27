На Львівщині п'яний водій влетів у автомобіль евакуації полеглих воїнів: є загиблі і травмовані

Вранці 26 лютого на Львівщині сталася жахлива ДТП. П'яний водій "ВАЗ" влетів у мікроавтобус. На жаль, не минулося без жертв і травмованих.

Так, водій і двоє пасажирів легковика загинули. Ще троє людей зазнали травм, передає 24 Канал.

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Що відомо про ДТП

У поліції повідомили, що ДТП сталася близько 04:40 на автодорозі Тернопіль – Львів поблизу села Словіта Львівського району.

Попередньо, водій автомобіля "ВАЗ 2109" – 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів'янин.

На Львівщині сталася жахлива ДТП / Фото поліції

За інформацією ЗМІ , це мікроавтобус гуманітарної місії "На щиті", яка евакуює полеглих Героїв з фронту.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги,

– розповіли в поліції.

Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир – 38-річний житель Львівського району, а ще пасажир легковика – 41-річний мешканець Золочівського району, зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медзакладу.

Встановлено, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп'яніння,

– наголосили в поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини. Відкрили провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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