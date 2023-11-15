У Львові пенсіонерка застрягла під автобусом: перехожі намагалися її врятувати

У Львові 70-річна жінка опинилася під колесами автобуса. Поліція вже почала вивчати обставини інциденту.

Прикрий випадок трапився вчора, 14 листопада. Літня жінка переходила дорогу, коли її збив автобус, що тільки-но почав свій рух.

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Порушила ПДР

ДТП сталася о 16:40 на вулиці Пасічній поблизу транспортної зупинки. 70-річна жінка перебігала дорогу у невстановленому місці перед автобусом, водій якого саме вирушав зі зупинки.

Автобус "вдарив" пенсіонерку, вона впала. Швидкість транспортного засобу була невелика, тому водій швидко зреагував і не переїхав потерпілу. Втім, вона потрапила під передню частину автобуса.

Згодом її врятували з-під транспортного засобу та викликали швидку допомогу. Наразі відомо, що постраждалу оперують у лікарні.

Перехожі намагаються витягнути потерпілу з під-автобуса: відео

Двічі переїхав бабусю та поклав

Жахливий інцидент стався влітку на Одещині. Там, у Білгород-Дністровському, поліцейський збив літню жінку, а потім двічі переїхав її колесами. За даними слідства, чоловік здійснив наїзд на 81-річну пенсіонерку, намагаючись виїхати з власного двору.

На відео, яке сколихнуло мережу, помітно, як водій початку збиває бабусю, а потім, намагаючись розвернутися, двічі переїжджає її. У автомобілі перебувала також дружина поліцейського. Вони удвох підняли жінку і недбало поклали на лавці, не дочекавшись прибуття швидкої. Від отриманих травм постраждала померла у лікарні. Ініціатору ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.