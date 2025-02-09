Моторошна аварія з автобусом та вантажівкою в Мексиці: загинуло понад 40 людей

На півдні Мексики сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажівки. Жахлива аварія забрала життя 41 людини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду штату Табаско, пише 24 Канал.

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ДТП в Мексиці

Вказується, що автобус, який перевозив 48 осіб, зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинули 38 пасажирів і двоє водіїв. Місцева влада додала, що водій вантажівки також загинув.

У виданні додають, що автобус повністю згорів після того, як його охопило полум’я після зіткнення, залишився лише металевий каркас.

За даними місцевої влади, пошукові роботи тривають, наразі ідентифікували 18 загиблих.

Автобусний оператор Tours Acosta висловив свої співчуття в соціальній мережі та заявив, що співпрацюватиме з владою у розслідуванні інциденту.

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Нагадаємо, що наприкінці січня стало відомо, що у місті Лінц, що на сході Австрії, 20-річний водій втікав від поліцейських та розігнався до швидкості 250 кілометрів за годину. Гонитва призвела до кількох ДТП. Загалом постраждало п'ятеро людей.

Відомо, що 3 січня в Казахстані сталася велика аварія. Так, на трасі Астана – Щучинськ сталася масштабна ДТП за участю 95 автомобілів.