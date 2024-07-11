Автобус Кишинів – Київ зіткнувся з легковиком: двоє загиблих
Джерело:NewsMaker
У Молдові автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем сьогодні, 11 липня. Унаслідок ДТП двоє людей загинули.
Аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі на північному заході Молдови.
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Деталі смертельної ДТП
Поліція встановила, що водій автомобіля Renault розвертався на трасі через суцільну лінію розмітки, і в нього врізався автобус.
74-річний водій автомобіля і його 69-річна дружина загинули на місці.
Смертельна ДТП в Кишиневі / Фото NewsMaker
Автобус зазнав пошкоджень / Фото NewsMaker
Основний удар прийшовся на легкове авто / Фото NewsMaker
Чи є постраждалі серед пасажирів
Постраждалих серед пасажирів автобуса внаслідок ДТП, за попередніми даними, немає. Водночас зазначають, що від удару в автобуса суттєво погнута права частина кабіни та тріснуте лобове скло.
До слова, 6 липня, страшна ДТП сталася у Рівненській області. Попередньо, у вантажівки розвалилося переднє колесо, водій втратив керування і вилетів на зустрічну смугу, в'їхавши в автобус. Загинуло 14 людей – водії обох транспортних засобів та 12 пасажирів, серед яких – 6-річний хлопчик. Вижити вдалося лише 57-річній жінці. Її госпіталізували.