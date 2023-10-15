Жахлива ДТП поблизу Трускавця забрала життя трьох людей

На Львівщині зіткнулися дві автівки, унаслідок чого загинули троє людей. Правоохоронці вже почали вивчати обставини інциденту.

Вранці 15 жовтня неподалік міста Трускавець сталася трагічна ДТП за участі автомобілів Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Дивіться також На Львівщині військовий напідпитку вчинив смертельну ДТП: суд визначився з покаранням

Троє загиблих та четверо поранених

Зіткнення відбулося на автодорозі "Львів – Трускавець". За версією поліції, Toyota, за кермом якої перебував 43-річний киянин, вилетіла на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення 56-річний водій Volkswagen та дві його пасажирки загинули на місці від отриманих травм. Ще четверо людей отримали поранення – це пасажир та двоє пасажирок Volkswagen, а також пасажирка Toyota.

Смертельна автопригода на Львівщині / Фото ДСНС

Наразі відомо, що водія Toyota вже затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Жителю Києва загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також йому можуть заборонити керувати автомобілем на строк до трьох років. Незабаром водієві мають обрати запобіжний захід.

ДТП в Україні: останні випадки