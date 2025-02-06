Смертельна аварія на Печерську: громадянина Грузії засудили до 12 років за за ґратами

У Києві суд виніс вирок громадянину Грузії, який вчинив смертельну ДТП на Печерську. В грудні 2023 року внаслідок цієї аварії загинуло подружжя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. Зазначається, що наразі чоловік перебуває під вартою.

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Винуватець ДТП проведе 12 років за ґратами

Суд оголосив обвинувальний вирок громадянину Грузії, який вчинив ДТП в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений в грудні 2023 року за кермом автомобіля "Toyota Land Cruiser 200" рухався по вулиці Старонаводницькій у місті Києві зі швидкістю 130 кілометрів на годину при максимальній дозволеній на цій ділянці швидкості 50 кілометрів на годину,

– йдеться в повідомленні.

Нетверезий чоловік рухався з перевищенням швидкості та вилетів назустріч автомобілю "Renault Megane", в якому їхало подружжя. Внаслідок зіткнення родина загинула.

Обвинуваченого визнали винним у вчиненні смертельної ДТП та засудили до 12 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Нагадаємо, аварія сталася 1 грудня 2023 року в столиці на Печерську. Тоді водій та пасажирка загинули на місці, а драгер зафіксував у винуватця ДТП 1,21 проміле алкоголю.