Під Києвом Mitsubishi та маршрутка потрапили у масштабну ДТП: постраждали 5 людей
- У місті Вишневе під Києвом 17 березня сталася ДТП між автомобілем Mitsubishi та маршруткою.
- Внаслідок аварії постраждало 5 пасажирів маршрутки, яких госпіталізовано до лікарні.
Під Києвом 17 березня трапилася масштабна аварія між автомобілем Mitsubishi та маршруткою. Внаслідок ДТП є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
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Що відомо про ДТП у Київській області
Правоохоронці розповіли, що 17 березня близько 08:00 на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія. Попередньо, поліцейські встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.
ДТП у Київській області 17 березня / Фото поліції Київщини
За попередньою інформацією постраждало 5 пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги,
– розповіли у поліції.
На місці події працюють правоохоронці, надалі буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.
Внаслідок аварії у Вишневому є постраждалі / Фото поліції Київщини
Поліція Київщини також закликала учасників на дорозі дотримуватися правил дорожнього руху.
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