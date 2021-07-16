Не впорався з керуванням: у ДТП в Польщі загинув українець
16 липня 2021 , 20:16Читать новость на русском
Джерело:Kartuzy.info
34-річний українець потрапив у ДТП на півночі Польщі. Травми, які він отримав, були несумісні з життям. Трагедія сталася у Поморському воєводстві.
Аварія трапилася ввечері 15 липня на трасі Єгертово-Лукув, неподалік села Бабі-Дул. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Читайте також "Лікування" переляком: у Польщі трапився дивний інцидент за участі українця
Що відомо про аварію
Українець перебував за кермом автомобіля Audi. Він виїхав з міста Єгертово та рухався у бік Лукува. Поліція з'ясувала, що ДТП сталася на прямій ділянці дороги.
Водій виїхав на праве узбіччя й перекинувся. За попередньою інформацією, посеред траси він не зміг впоратися з керуванням. Чоловік помер на місці аварії.
Трагічні випадки з українцями у Польщі
- На початку липня у місті Кепно раптово померла 24-річна тернополянка. Нещодавноhttps://24tv.ua/polshhi-1-lipnya-2021-znayshli-tilo-ukrayinki-richtsi_n1673089 жінка зі своїм 3-річним сином переїхала до матері у Польщу.
- У польському місті Вронкі під час робіт на залізничному мості загинув 39-річний українець. Його затисло домкратом. Травми були несумісні з життям.
- У ріці Равка, що у польському селі Кужешин, рятувальники виявили тіло загиблої українки. Про її зникнення напередодні повідомила роботодавиця.