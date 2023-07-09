Загинула молода українка, є постраждалі: у Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку

У Польщі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Власне, пасажирський автобус з українцями всередині зіткнувся з вантажівкою неподалік від кордону.

У ніч проти 9 липня сталася ця ДТП на дорозі номер 12 у Титусині, що у Хелмському повіті та неподалік від кордону з Україною. За попередньою інформацією, український мікроавтобус Volkswagen Transporter їхав у бік кордону, однак на трасі врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.

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Що відомо про постраждалих і жертв

Через цю аварію – зіткнення мікроавтобуса та вантажівки – 33-річна пасажирка Volkswagen Transporter загинула на місці. Водночас після ДТП 8 громадян України, які їхали мікроавтобусом, відправили до лікарні. Двоє осіб мають тілесні ушкодження.

Дівчина 33 років померла на місці. Постраждало 2 людини,

– написали у поліції Польщі.

Як зазначають ЗМІ, згідно з попередніми даними, 44-річний українець, який керував автобусом, не був у стані алкогольного сп'яніння.



Де саме сталася аварія / карта з матеріалу Zaxid.net

Наразі правоохоронці під наглядом прокурора з'ясовує деталі цієї події.

Після аварії дорога на місці ДТП була непроїзною кілька годин. Лише близько 6 ранку (9 липня – 24 Канал) рух відновився,

– констатувало одне з місцевих видань.

У Києві авто врізалось в АЗС

Згадаємо до цієї теми, що у неділю, 9 липня, легковий автомобіль врізався в колонку на заправці в Дніпровському районі столиці, через що спалахнула пожежа. Події розгортались так: