Загинула молода українка, є постраждалі: у Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку
Джерело:TVP Info
У Польщі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Власне, пасажирський автобус з українцями всередині зіткнувся з вантажівкою неподалік від кордону.
У ніч проти 9 липня сталася ця ДТП на дорозі номер 12 у Титусині, що у Хелмському повіті та неподалік від кордону з Україною. За попередньою інформацією, український мікроавтобус Volkswagen Transporter їхав у бік кордону, однак на трасі врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.
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Що відомо про постраждалих і жертв
Через цю аварію – зіткнення мікроавтобуса та вантажівки – 33-річна пасажирка Volkswagen Transporter загинула на місці. Водночас після ДТП 8 громадян України, які їхали мікроавтобусом, відправили до лікарні. Двоє осіб мають тілесні ушкодження.
Дівчина 33 років померла на місці. Постраждало 2 людини,
– написали у поліції Польщі.
Як зазначають ЗМІ, згідно з попередніми даними, 44-річний українець, який керував автобусом, не був у стані алкогольного сп'яніння.
Де саме сталася аварія / карта з матеріалу Zaxid.net
Наразі правоохоронці під наглядом прокурора з'ясовує деталі цієї події.
Після аварії дорога на місці ДТП була непроїзною кілька годин. Лише близько 6 ранку (9 липня – 24 Канал) рух відновився,
– констатувало одне з місцевих видань.
У Києві авто врізалось в АЗС
Згадаємо до цієї теми, що у неділю, 9 липня, легковий автомобіль врізався в колонку на заправці в Дніпровському районі столиці, через що спалахнула пожежа. Події розгортались так:
- близько 15:10 до ДСНС надійшло повідомлення про вогонь на АЗС – рятувальним службам вдалось ліквідувати полум'я близько 16:35;
- мер столиці Віталій Кличко проінформував, що внаслідок цього постраждало три людини – їх госпіталізували до лікарні з опіками різного ступеня тяжкості;
- до операції з ліквідації вогню було залучено 15 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 62 представників особового складу;
- згодом у мережі з'явилися кадри, на яких видно момент вибуху після врізання машини в заправку; на ролику можна побачити, що авто гнало на шаленій швидкості.