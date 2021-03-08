Жахлива ДТП у Польщі: скільки українців ще в лікарнях та в якому вони стані

У жахливій аварії в Польщі загинули 5 українців, а постраждали – 35. Наразі у лікарнях залишаються 24 людини, частина з яких – у важкому стані.

Станом на 07:00 8 березня кількість потерпілих українців, які перебувають у лікувальних закладах Польщі, зменшилася.

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Що відомо про стан постраждалих у ДТП

За інформацією Міністерства закордонних справ України, у лікарнях залишаються 24 українців, хоча в аналогічний час 7 березня таких було 28.

На жаль, 9 людей продовжують перебувати у важкому стані.

Ситуація перебуває на контролі відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за сприяння консулів 24 українців відправили додому.

Аварія з українцями у Польщі: що відомо