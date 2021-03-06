Частину українців, що постраждали у ДТП в Польщі, виписали з лікарні

6 березня 2021 , 18:00
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Поблизу польського містечка Кашице 6 березня у моторошну автотрощу потрапив автобус з українцями. 5 українських громадян загинули, 35 постраждали. Частину потерпілих уже виписали з лікарні.

Джерело:

"РБК-Україна"

Про це у коментарі повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. 9 українцям уже надали медичну допомогу та виписали з лікарні.

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В автобусі їхали 57 людей

Досі госпіталізованими залишаються 26 поранених. Загалом в автобусі перебували 57 осіб.

Зверніть увагу! Наразі не всі тіла загиблих у ДТП, а це – троє жінок та двоє чоловіків, ідентифікували. Одразу після ідентифікації жертв катастрофи відправлять в Україну.

Головне про ДТП з українцями у Польщі

  • Автобус з українцями прямував за маршрутом Познань – Херсон.
  • Автобус наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.
  • За попередньою версією, водій не впорався з керуванням.
  • Люди, що їхали у автобусі не зазнали серйозних травм, повернуться в Україну вже незабаром.