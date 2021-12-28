У ДТП на Прикарпатті загинули двоє людей: відео з місця аварії

28 грудня 2021 , 11:03
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Джерело:

ДСНС України

Зранку 28 грудня біля Снятина сталась моторошна ДТП, яка забрала життя 2 людей. Попередньо відомо, що зіткнулися седан Ford Mondeo та мікроавтобус Mercedes Vito.

Рятувальники повідомляють про потерпілого, якого вдалось демонтувати із авто. Ще одного постраждалого забрали медики до приїзду ДСНС.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди

Як стверджує поліція, водій Ford не впорався з керуванням при зустрічному роз'їзді. При цьому він зіткнувся з автомобілем Mercedes.

Водій Ford та його пасажир загинули одразу на місці трагедії. Водночас водій іншого авто перебуває у лікарні. 

Рятувальники змушені були деблокувати тіла із машини. А щоб не трапилось загорання вони від'єднали клеми акумуляторних батарей.

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Автор: Оксана Княжик