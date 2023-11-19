Hummer підстрибнув на кілька метрів і врізався у будинок: відео п'яної ДТП на Київщині

На Обухівщині водій Hummer не впорався з керуванням і протаранив будинок. Поліція з'ясувала, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Тим часом до мережі потрапили кадри автопригоди, на яких видно, як авто порушника пролетіло до будинку кілька метрів, зіткнулося із його фасадом, а потім задимилося.

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Водій та його пасажири травмувалися

Інцидент трапився 17 листопада увечері у селі Українка, що на Київщині. 44-річний водій на позашляховику Hummer зіткнувся з фасадом будівлі. Сила зіткнення була настільки потужною, що в машини відлетіло переднє колесо.

Керманич та його двоє пасажирів зазнали поранень різного ступеня важкості. Усіх трьох госпіталізували.

Також відомо, що у крові водія знайшли недопустиму кількість алкоголю – аж 2,03 проміле. Чоловіка затримали. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху або керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Наступні 3 роки порушник може провести у в'язниці.

Як відбулася ДТП на Київщині: відео соцмережі

У столиці на днях трапилася смертельна ДТП

14 листопада у Києві Audi зіткнулося з Toyota. 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля Toyota загинули на місці. 20-річна водійка втекла з місця автотрощі, однак згодом правоохоронці знайшли і затримали дівчину. Як виявилося, на момент ДТП вона була нетверезою. Крім того, поліція розпочала розслідування щодо її товариша, який знаючи, що його подруга перебуває у стані алкогольного сп'яніння, дозволив їй "покататися" на своїй машині. Обом порушникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час розслідування з'ясувалося, що дівчина та її знайомий не вперше порушують закон. Так, винуватиця ДТП раніше вже керувала автомобілем напідпитку, за що її позбавили прав строком на 1 рік.

Власник Audi тим часом проходить у статусі підозрюваного у ще одній кримінальній справі щодо створення мережі call-центрів, які виманювали кошти у громадян ЄС.