Загинули люди: на Сумщині сталася моторошна ДТП за участю трьох автомобілів

Увечері 8 травня на Сумщині сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Є загиблі та поранені.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася на автомобільній дорозі Н-12 сполученням "Суми – Полтава", поблизу села Гребениківка Охтирського району, передає 24 Канал.

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Що відомо

Попередньо, водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса. Внаслідок цього вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим вантажним автомобілем Volvo FH13460 із причепом.

Обидва вантажні автомобілі загорілися. На жаль, водії обох вантажівок загинули на місці. Одразу після зіткнення в аварію потрапив також легковий автомобіль ВАЗ-21099, що рухався позаду Volvo. Внаслідок цього зіткнення водій і пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були шпиталізовані.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

Аварія на Сумщині / Фото поліція

До слова, на півдні Італії в аварії загинула 21-річна українка Каріна Рижкова, коли автомобіль на швидкості врізався у дерево і загорівся.