На Тернопільщині сталася смертельна ДТП: загинуло 4 людини

На Тернопільщині в середу, 9 липня, сталася моторошна ДТП. Внаслідок аварії загинуло 4 людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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ДТП на Тернопільщині

В середу, 9 липня, о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія. Вказується, що зіткнулися легковий та вантажний автомобіль.

У результаті зіткнення загинули четверо людей – водій і пасажири легковика. Особи загиблих наразі встановлюються,

– повідомили в ДСНС.

На місце події прибули караул пожежно-рятувальної частини та рятувальники.

Вони деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз.

Правоохоронці розслідують обставини аварії.

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Нагадаємо, уранці неділі, 6 липня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП. На місці події загинув 21-річний водій мотоцикла.