Автобус зіткнувся з вантажівкою: на трасі Київ-Чоп сталася моторошна ДТП з жертвами

На трасі Київ-Чоп поблизу села Нижні Ворота 27 жовтня сталася моторошна ДТП. На жаль, є жертви.

Трагедія сталася в обід 27 жовтня. Правоохоронці отримали повідомлення близько 15:00.

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Згодом стало відомо, що на трасі Київ-Чоп вантажівка MАN (за кермом був 33-річний житель Калуша) зіткнулася з рейсовим автобусом. Він здійснював міжнародні перевезення.

На жаль, внаслідок ДТП є жертви. Загинули двоє людей:

35-річний житель міста Радехів Львівської області;

59-річний житель Тернополя.

За даними правоохоронців, обоє чоловіків були водіями автобуса. Окрім того, внаслідок ДТП є постраждалі. Мовиться про пасажирів автобуса, які зазнали травм різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували.

На Івано-Франківщині сталася ДТП

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

На Івано-Франківщині у селі Черче сталася масштабна ДТП. Зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. Наразі відомо про 7 постраждалих. Серед них – 5 дітей. На щастя, загиблих внаслідок ДТП не було. Правоохоронці наразі встановлюють деталі аварії.

Водіям нагадують про правила безпеки. Потрібно бути уважними та обережними.