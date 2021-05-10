ДТП на трасі Київ – Чоп: у лікарні померла мати загиблої дитини

9 травня на трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія. На місці загинув водій автомобіля Audi А4 та його півторамісячний син.

Згодом стало відомо, що від множинних травм у лікарні померла 37-річна дружина загиблого водія. Це сталося через кілька годин після аварії.

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Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп 9 травня: нові подробиці

У ДТП біля села Колоденка Рівненської області загинула ціла родина – 34-річний чоловік із дружиною та їхній півторамісячний син. Чоловік з дитиною втратили життя на місці аварії, жінка померла через кілька годин у лікарні.

За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження. За попередньою інформацією, загиблий водій легковика Аudi А4 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Водій мікроавтобуса живий, але має політравму, закриту черепно-мозкову травму та множинні переломи. Зараз він перебуває у лікарні.

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Чи перебували водії у стані сп'яніння – встановлюватиме судово-медична експертиза. Всі обставини аварії з'ясовуватиме слідство.

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