На трасі Київ – ЧОП сталася масштабна ДТП: водій загинув на місці трагедії

На трасі Київ – ЧОП вранці 16 червня сталася моторошна ДТП. Зіткнулися авто та два мікроавтобуси. На жаль, не обійшлося без жертв.

У поліції розповіли, що трагедія сталася близько 08:30. За попередніми даними, авто BMW 530 зіткнулося з мікроавтобусом Mercedes Sprinter 519. Далі легкову автівку відкинуло, й вона зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter 31.

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На жаль, від отриманих травм 24-річний водій BMW 530 помер на місці трагедії. Пасажирку госпіталізували. Окрім того, допомога медиків знадобилася пасажирці одного з мікроавтобусів: 50-річну мешканку Чернівців госпіталізували.

Поруч з місцем трагедії сталася ще одна ДТП. Зіткнулися дві автівки. На щастя, ніхто не постраждав.

До українців звернулися з проханням бути уважними та обережними й зважати на погодні умови. Упродовж дня 16 червня на Львівщині тривають зливи. Водіїв просять обирати помірну швидкість та плавно гальмувати. Якщо є потреба, варто увімкнути фари.

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