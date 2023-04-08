Була вагітна: постраждала в ДТП на трасі Львів – Шегині втратила другу дитину

Жінка, яку збив водій на трасі Львів – Шегині, втратила другу дитину. Вона була на сьомому місяці вагітності.

Аварія трапилася 6 квітня у селі Твіржа, що у Яворівському районі. Жінка переходила дорогу разом зі своїм 4-річним сином, коли їх збив водій на автомобілі Mercedes-Benz.

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Постраждала була вагітна

Після аварії жінку та її сина доправили у реанімаційні відділення: мати – до лікарні святого Пантелеймона, а сина – до дитячої лікарні. На жаль, хлопчика не вдалося врятувати. Жінка нині перебуває у важкому стані.

Як пізніше стало відомо, 23-річна постраждала була на 30 тижні вагітності, але, на жаль, вона втратила дитину.

У пресслужбі Першого медоб'єднання Львова повідомили, що жінка перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Лікарні святого Пантелеймона. Коли жінку доставили до лікарні, то у неї діагностували загибель плода. Лікарі провели операцію кесаревого розтину.

Зараз стан 23-річної жінки оцінюють як важкий. У неї перелом кісток тазу й травматична хвороба.

Чоловік здійснив наїзд на жінку з дитиною

Водій автомобіля збив 23-річну жінку й 4-річного хлопчика, коли ті переходили дорогу. ДТП трапилася на трасі Львів – Шегині 6 квітня близько 13:50.

За попередньою інформацією, жінка з дитиною переходили дорогу в невстановленому місці.

Зараз правоохоронці проводять розслідування аварії, відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.