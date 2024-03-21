На Дніпропетрощині п'яний водій влетів у блокпост: поранено поліцейського, спалахнула пожежа

Вранці 21 березня на автодорозі "Стрий – Ізварине" Криничанського району сталася жахлива ДТП. Автомобіль врізався в блокпост.

Частина конструкції впала на поліцейського. Його ушпиталили з пораненнями.

Читайте також Суддя збив нацгвардійця на блокпості у Києві: усе, що відомо про ДТП за участі голови райсуду

Попередньо, водій був напідпитку

Близько 07:30 водій Lexus RX300 не впорався з керуванням та наїхав на бетонні блоки, розташовані на стаціонарному блокпосту. Частина конструкції впала на патрульного поліцейського, який ніс службу.

Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Наразі співробітник поліції та водій автомобіля Lexus перебувають у лікарні, де їм надається необхідна медична допомога,

– повідомили в поліції.

Водій влетів у блокпост / Фото поліції

Попередньо,. Він не співпрацює з правоохоронцями, повідомили Суспільному у поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння". Наразі вирішується питання про затримання порушника.

ДТП сталася вранці 21 березня / Фото поліції

Автомобіль спалахнув

Зауважимо, внаслідок ДТП виникло займання в машині на автошляху М-30 Знам'янка – Луганськ – Ізварине.

У результаті зіткнення легковий автомобіль спалахнув. Вогонь охопив моторний відсік та стрімко поширювався на салон транспортного засобу,

– повідомили в ДСНС.

Також додали, що постраждали двоє людей. Зокрема, водія "Лексуса" та поліцейський, на якого було здійснено наїзд.

На місці залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Внаслідок зіткнення автомобіль спалахнув / Фото ДСНС