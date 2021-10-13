Аварія з Трухіним: ДБР допитало понад 10 свідків, але не самого нардепа

Державне бюро розслідувань у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна допитало більш ніж 10 свідків, однак не самого нардепа. Крім того, відео моменту аварії у слідства все ще немає.

У ДБР виданню розповіли, що наразі тривають слідчі дії. Їхньою метою є встановити всі обставин аварії.

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Перебіг розслідування ДТП за участю Трухіна

Правоохоронці намагаються встановити особу, яка перебувала за кермом автомобіля Audi на момент скоєння ДТП 23 серпня.

У Бюро зазначили, що під час розслідування вилучили відеозаписи руху транспорту, які за часом фіксації були наближені до часу аварії. Однак, відеозапис, на якому зафіксовано сам момент ДТП, слідчі поки що не отримали.

Окрім того, представники ДБР допитали більш ніж 10 свідків події. Водночас допитати самого нардепа Трухіна слідчі планують після проведення призначених експертиз та одержання висновків експертів.

У відомстві також розповіли, що після того, як матеріали кримінального провадження з поліції надійшли до ДБР, там створили нову групу слідчих та прокурорів. За їхньою ініціативою відомості про подію вніс до ЄРДР Офісом генпрокурора.

ДТП за участю Трухіна: коротко