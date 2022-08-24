ДТП з Трухіним: водію призначили 850 гривень штрафу

У справі скандального ДТП з нардепом Олександром Трухіним винесли вирок. Суд покарав водія, який був за кермом автомобіля.

Віктору Склемі призначили штраф у розмірі 850 гривень. Таке рішення схвалив Дарницький суд Києва.

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9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу у якості адміністративного стягнення,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про скандальну ДТП

Інцидент трапився 23 серпня 2021 року й набув широкого розголосу у суспільстві. Тоді депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, саме він був її винуватцем, бо нібито керував автомобілем. Унаслідок аварії постраждали 6 людей.

"Українська правда" опублікувала відео з бодікамери поліцейського Сергія Петрика на якому нардеп сказав до правоохоронця: "Можна я тихенько в ліс піду?". Також політик обіцяв поліцейському замовити за нього слово перед міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Крім того, Трухін пропонував поліцейським 150 тисяч доларів за те, щоб ті допомогли йому втекти з місця події. Водночас, коментуючи ДТП, нардеп запевняв, що він не керував автомобілем, а був лише пасажиром.

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Після оприлюднення відео генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям.

До речі, після скандалу Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

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