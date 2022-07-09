У трагічній ДТП біля Бердичива загинула 31-жінка, а 10-річні діти травмувались

Поблизу Бердичева 8 липня сталась трагічна ДТП. На жаль, є жерви та потерпілі через цю аварію.

Коли на місце події приїхали патрульні, то там вже були дві машини швидкої допомоги. У ДТП задіяна лише одна машина – Mitsubishi. Її водій не впорався з керуванням.

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За кермом був громадянин Молдови, їхав з Бердичева в напрямку Житомира. Під час руху він не впорався з керуванням. За словами водія, у нього лопнула шина, в результаті чого він виїхав на розділювальну смугу, де його автівка перекинулася,

– розповіла пресофіцерка патрульної поліції регіону Тетяна Носадчук.

Унаслідок ДТП на місці загинула 31-річна жителька міста Вишгород на Київщині. Ще троє пасажирів, 10-річні дівчинка і хлопчик та 30-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Попередньо відомо, що в них забої та крововиливи.



На місці події одразу працювали медики / Фото поліції Житомирщини

Поліція зупиняла рух на трасі

За словами речниці нацполіції Житомирщини Алли Ващенко, рух двома смугами дороги у напрямку Бердичева був перекритий. Транспорт об'їжджав місце ДТП по зустрічній смузі.

Інспектори патрульної поліції охороняли місце дорожньо-транспортної пригоди та регулювали дорожній рух. Слідці поліції оформлювали матеріали ДТП.

Вже 9 липня рух на ділянці траси Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Рея та Осикове, відновили.

Останні аварії та ДТП в Україні

На жаль, у цей нелегкий час життя українців забирає не тільки війна. Трапляються й різні трагедії, зокрема, й ДТП. Нещодавно автобус "Госпітальєрів" потрапив у аварію, внаслідок якої загинула людина. Їхній автобус зіткнувся із військовою вантажівкою. Також були травмовані та потерпілі.

А 24 червня страшна аварія за участю автомобіля Peugeot трапилась на Вінниччині. Правоохоронці встановлюють її причини та обставини. У цій ДТП загинув водій авто та його пасажирка, яка була дружиною. Слідство попередньо з'ясувало, що водій легковика не впорався з керуванням і наїхав на насип вапняку. Саме це стало причиною того, що його автомобіль перекинувся.

У Запоріжжі нещодавно також сталася смертельна ДТП. В аварію потрапили три автівки. Водій автомобіля "ВАЗ 21101" їхав на високій швидкості та не впорався з керуванням. Він раптово виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з легковиками Audi A6 та Volkswagen Golf. 23-річний водій, що є ймовірним винуватцем ДТП, загинув на місці.

Смертельна аварія була й на Рівненщині: дивіться відео