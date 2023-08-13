Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
Джерело:Kleine Zeitung
7 українців їхали в мікроавтобусі по автобану в Австрії та потрапили у смертельну аварію. Вижити у ДТП вдалося тільки 3 членам сім'ї. Журналісти з'ясували більше інформації про цю родину.
В мікроавтобусі, який потрапив у смертельну аварію в Австрії, перебували тільки члени однієї сім'ї. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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Що відомо про водія та його родину
За кермом мікроавтобуса був батько дітей, які майже всі загинули внаслідок ДТП. В автівці їхали: чоловік, дружина, дідусь, бабуся і 3 дитини.
40-річний чоловік, його 30-річна жінка та одна їхня дитина 2009 року народження вижили. А двоє літніх людей загинули. Трирічна та семирічна дитина теж не вижили в аварії.
За інформацією західних ЗМІ, три члени сім'ї, яким вдалося вижити, отримали незначні травми. Постраждалі українці отримали психологічну допомогу. Зазначається, що ця родина мала дозвіл на проживання у Польщі. Тому автівка українців їхала з польськими номерами.
Що відомо про смертельну аварію за кордоном
- Трагедія сталася 12 серпня о 7 ранку біля міста Гроскрут. Мікроавтобус потрапив у ДТП між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.
- Батько, який сидів за кермом, пізніше сказав, що він заснув на кілька секунд. В результаті транспорт перекинувся, а потім пробив перила мосту й вилетів з автобану. Після цього машина впала на ґрунтову дорогу.
- Посольство України взаємодіє з австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП. Також наші дипломати підтримують зв‘язок із лікарями.