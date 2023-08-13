Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей

7 українців їхали в мікроавтобусі по автобану в Австрії та потрапили у смертельну аварію. Вижити у ДТП вдалося тільки 3 членам сім'ї. Журналісти з'ясували більше інформації про цю родину.

В мікроавтобусі, який потрапив у смертельну аварію в Австрії, перебували тільки члени однієї сім'ї. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Що відомо про водія та його родину

За кермом мікроавтобуса був батько дітей, які майже всі загинули внаслідок ДТП. В автівці їхали: чоловік, дружина, дідусь, бабуся і 3 дитини.

40-річний чоловік, його 30-річна жінка та одна їхня дитина 2009 року народження вижили. А двоє літніх людей загинули. Трирічна та семирічна дитина теж не вижили в аварії.

За інформацією західних ЗМІ, три члени сім'ї, яким вдалося вижити, отримали незначні травми. Постраждалі українці отримали психологічну допомогу. Зазначається, що ця родина мала дозвіл на проживання у Польщі. Тому автівка українців їхала з польськими номерами.

Що відомо про смертельну аварію за кордоном