Жахлива аварія з українським автобусом у Польщі: у МЗС розповіли про травмованих

В українському МЗС розповіли про аварію з українським автобусом в Польщі. Транспорт українського перевізника перевернувся на трасі поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві.

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу заявив, що вони намагаються з'ясувати всі обставини трагедії. За даними польської поліції, аварія трапилась орієнтовно о 4 ранку 27 січня.

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Що відомо про аварію з українцями в Польщі

В українському МЗС розповіли, що вночі 27 січня поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса української компанії.

За попередньою інформацією, двадцять українців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Нині (27 січня – 24 Канал) їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога,

– заявив Ніколенко.

Він уточнив, що решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування.

У МЗС України також запевнили, що Генеральне консульство України в Любліні:

взаємодіє із польськими правоохоронцями, щоб з'ясувати всі обставини ДТП;

тримає на контролі лікування постраждалих громадян.

Окрім того, наразі вирішують питання, щоб перевізник надав інший автобус для пасажирів.

До речі, представниця відділу контактів із ЗМІ поліції Люблінського воєводства (Польща) Малгожата Сковронська розповіла Укрінформу, що аварія сталася близько 5 ранку (за київським часом) 27 січня на дорозі місцевого значення в населеному пункті Големб'є.

Ніхто з постраждалих не отримав дуже серйозних травм,

– запевнила Сковронська.

Український автобус перекинувся в Польщі: коротко