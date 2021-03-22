ДТП з українцями у Польщі: одна постраждала перебуває у важкому стані

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Під час ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 5 людей, їх госпіталізували до трьох лікарень. Наразі одна жінка перебуває у важкому стані.

Джерело:

Українське консульство у Польщі

Життю інших 4 постраждалих пасажирів нічого не загрожує. До речі, український консул виїхав на місце аварії.

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Наразі вирішують питання, аби доставити 4 людей, що не постраждали, в Україну.

Польська поліція розслідує ДТП

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив 24 каналу, що польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП. Також відкрили гарячу лінію для родичів: +48784138555.

Що відомо про ДТП

  • Аварія трапилась вночі 22 березня поблизу Кашице. Автобус віз 10 українців та їхав за маршрутом "Варшава – Івано-Франківськ".
  • Водій був тверезий, але автобус різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру.
  • У результаті 1 чоловік загинув, ще 5 постраждали.
  • Цікаво, що ДТП сталась саме в тому місці, де 6 березня також злетів у рів автобус з українцями. Тоді 6 людей загинули, а 35 – постраждали.