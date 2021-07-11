Під Києвом зіткнулися 2 вантажівки: водія вирізали з кабіни – фото, відео

11 липня 2021 , 11:39
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Вартові Еспресо"

На Київщині в ніч проти 11 липня сталась моторошна ДТП за участі 2 вантажівок. Один із водіїв перебуває у важкому стані.

Аварія сталася на трасі М05 за 30 кілометрів від Києва. Вночі у напрямку столиці утворився величезний затор – сягав приблизно 5 кілометрів.

Читайте також На Полтавщині через ДТП перекрили трасу на Київ: утворився великий затор – фото

Подробиці про масштабну ДТП

Одна із вантажівок рухалась до Києва з напрямку Одеси. За словами очевидців, водій не зміг розрахувати швидкість й почав робити розворот. 

Саме тоді у машину врізалася інша вантажівка – перевізник дефектованих авто зі США. Водія довелося вирізати з кабіни, аби забрати у лікарню. Медики борються за його життя.

Вантажівки зіштовхнулися під Києвом: дивіться відео з телеграму "Вартові Еспресо"


Один із водіїв – у важкому стані / Фото з телеграм-каналу "Вартові Еспресо"

Інші аварії на Київщині

  • Ввечері 10 липня на вулиці Новокостянтинівська у Києві п'яний водій спричинив ДТП. Volkswagen на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу й врізався в інші авто. Постраждали 3 людей.
  • Раніше водій Hyundai випадково на швидкості налетів на пенсіонера, який переходив дорогу. Аварія сталася на проспекті Науки. У дідуся – травма голови, він у лікарні.
Автор: Ірина Буртик