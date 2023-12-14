Легковик врізався у потяг і вилетів у кювет: на Вінниччині трапилася смертельна ДТП

У Вінницькій області легковий автомобіль зіштовхнувся із потягом. Поліція почала розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху.

Трагедія сталася увечері 13 грудня в селі Степанівка. Вона забрала життя двох людей.

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Фатальна упертість

За даними ДСНС, водій автомобіля Chery на регульованому залізничному переїзді не захотів пропустити пасажирський потяг першим, унаслідок чого сталося зіткнення. Водночас, як пишуть у ЗМІ, 71-річний водій на червоний сигнал світлофора виїхав на залізничні колії, де зіштовхнувся з дизельним потягом.

Обставини ДТП ще з'ясовуватиме поліція.

Відомо, що після зіткнення авто відкинуло у кювет, унаслідок чого керманич загинув на місці події. Його пасажирку затисло в салоні легковика. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували потерпілу та передали медикам. Однак, жінку врятувати не вдалося, вона померла.

Смертельна ДТП на Вінниччині / Фото ДСНС

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