Легковик врізався у потяг і вилетів у кювет: на Вінниччині трапилася смертельна ДТП
Джерело:ДСНС
У Вінницькій області легковий автомобіль зіштовхнувся із потягом. Поліція почала розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху.
Трагедія сталася увечері 13 грудня в селі Степанівка. Вона забрала життя двох людей.
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Фатальна упертість
За даними ДСНС, водій автомобіля Chery на регульованому залізничному переїзді не захотів пропустити пасажирський потяг першим, унаслідок чого сталося зіткнення. Водночас, як пишуть у ЗМІ, 71-річний водій на червоний сигнал світлофора виїхав на залізничні колії, де зіштовхнувся з дизельним потягом.
Обставини ДТП ще з'ясовуватиме поліція.
Відомо, що після зіткнення авто відкинуло у кювет, унаслідок чого керманич загинув на місці події. Його пасажирку затисло в салоні легковика. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували потерпілу та передали медикам. Однак, жінку врятувати не вдалося, вона померла.
Смертельна ДТП на Вінниччині / Фото ДСНС
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