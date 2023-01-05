Так і не прийшла до тями: померла 18-річна дівчина, яка постраждала в ДТП на Волині
Джерело:Горохівська тергромада
5-го січня померла Дарина Кузьмук, яка постраждала внаслідок аварії на автодорозі біля Горохова. 4 грудня рейсовий автобус "Луцьк-Нововолинськ" зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАН.
ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 кілометрів від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.
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Які обставини аварії
За даними поліції Волині, вантажівка на момент аварії стояла на проїжджій частині без увімкнених аварійних ліхтарів. З якою швидкістю рухався автобус – встановлюють слідчі.
У результаті ДТП водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження. Відомо, що Дарина Кузьмук сиділа на передньому сидінні автобуса. Тоді їй діагностували переломи обох ніг, відкриту черепно-мозкову травму та забій легень.
Дівчину за тиждень після аварії транспортували до одного з медзакладів Луцька, де вона померла, не приходячи до тями.24 Канал висловлює щирі співчуття родині померлої.
На Львівщині п'яний водій спричинив смертельну ДТП
- 3 січня на автодорозі Львів – Рава-Руська у селищі Куликів Львівського району 22-річний хлопець виїхав на зустрічну смугу і влетів у зупинку громадського транспорту.
- Також він наїхав на 55-річного чоловіка, а після цього зіткнувся з фурою, яка була запаркована на узбіччі. Чоловік, на якого наїхала машина, помер на місці від отриманих травм.
- Згодом виявилось, що 22-річний хлопець викрав авто, на якому влаштував ДТП. Львів'янин був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
- Максимальне покарання – позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 10 років. Наразі порушника затримано. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.