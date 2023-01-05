Так і не прийшла до тями: померла 18-річна дівчина, яка постраждала в ДТП на Волині

5-го січня померла Дарина Кузьмук, яка постраждала внаслідок аварії на автодорозі біля Горохова. 4 грудня рейсовий автобус "Луцьк-Нововолинськ" зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАН.

ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 кілометрів від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.

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Які обставини аварії

За даними поліції Волині, вантажівка на момент аварії стояла на проїжджій частині без увімкнених аварійних ліхтарів. З якою швидкістю рухався автобус – встановлюють слідчі.

У результаті ДТП водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження. Відомо, що Дарина Кузьмук сиділа на передньому сидінні автобуса. Тоді їй діагностували переломи обох ніг, відкриту черепно-мозкову травму та забій легень.

Дарина Кузьмук померла від отриманих травм / Фото Горохівська тергромада

Дівчину за тиждень після аварії транспортували до одного з медзакладів Луцька, де вона померла, не приходячи до тями.

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