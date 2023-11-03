За 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко отримав штраф за перевищення швидкості

Перед тим, як спричинити смертельну ДТП, нардеп від "Батьківщини" Ніколаєнко отримав штраф за перевищення швидкості. Починаючи з квітня 2023 року його автомобіль Mercedes-Benz 9 разів порушував режим швидкості.

Смертельна ДТП, в якій загинула 18-річна дівчина, сталася близько 9:45 у селі Березівка Житомирської області за 63 кілометри до місця, де нардепу виписали штраф у розмірі 340 гривень за порушення правил дорожнього руху.

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Mercedes-Benz неодноразово порушував ПДР

Так, за 40 хвилин до аварії на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто Ніколаєнко рухалося зі швидкістю 162 кілометрів на годину, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину.

Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль пізніше, в момент скоєння ДТП.

: Швидкість авто нардепа "Схеми" встановили за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Слід також зазначити, що Mercedes-Benz перебуває у власності цивільної дружини нардепа Катерини Вайдич, співвласниці та директорки фірми "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ". Відомо, що жінка придбала транспортний засіб у вересні 2023 року.

Цікаво, що за даними сервісу МВС, починаючи з квітня 2023 року, цей автомобіль 9 разів порушував режим швидкості.

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