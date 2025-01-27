Посадовець СБУ збив дитину на переході: у спецслужбі відреагували
- Співробітник СБУ збив неповнолітнього на пішохідному переході у Василькові, відкрито кримінальне провадження.
- Потерпілий доставлений до лікарні, посадовцю СБУ вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У місті Васильків, що на Київщині, 23 січня сталася ДТП. Відомо, що співробітник Центрального управління СБУ збив неповнолітнього на пішохідному переході.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Зазначається, що співробітники ДБР і Національної поліції вже відкрили кримінальне провадження.
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В СБУ відреагували на ДТП на Київщині
В СБУ прокоментували, що в результаті аварії був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно доправили до лікарні "Охматдит". Там йому була надана уся необхідна медична допомога, зараз потерпілий перебуває у задовільному стані.
Посадовцю СБУ також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У Службі безпеки України наголосили, що вважають такі дії співробітника неприпустимими, сприяють об'єктивному розслідуванню та надають всебічну допомогу правоохоронцям.
До слова, днями у Києві сталася ще одна аварія. За інформацією ЗМІ, вдень 26 січня на Берестейському проспекті маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі. Водночас інформація про постраждалих не надходила.
Що стало причиною зіткнення маршрутки та двох поліцейських автівок – невідомо.