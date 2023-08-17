Вбивство за кермом: в Одеській області поліцейський наїхав на літню жінку

В Одеській області 16 серпня сталася трагедія за участі поліцейського. Так, у місті Білгород-Дністровський правоохоронець, перебуваючи за кермом, наїхав на літню жінку.

Від отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди жінка померла. Наразі поліція Одещини розпочала досудове розслідування за фактом скоєння смертельного ДТП.

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Що відомо про трагедію в Одеській області

Правоохоронці зазначили, що трагедія сталася вранці 16 серпня. Тоді поліцейський перебував за кермом свого автомобіля зі своєю дружиною, що теж працює в органах, та виїжджав з двору будинку, де проживає.

Попередньо встановлено, що правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. 81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла,

– сказали у поліції.

Після цього детективи ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Коли провину поліцейського доведуть, йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном до 3 років.

Наостанок у поліції Одещини зазначили, що на час проведення розслідування поліцейського та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків. Самого водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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