Смертельна автотроща на Закарпатті: не розминулись мікроавтобус та вантажівка

У Закарпатській області сталась аварія за участю вантажівки та мікроавтобуса. У ДТП загинула жінка, троє осіб потрапили до лікарні. Серед потерпілих – діти.

Трагічне зіткнення сталось неподалік села Ганьковиця Мукачівського району. Правоохоронці кажуть, що не впорався з керуванням 33-річний водій Mercedes Vito.

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На місці загинула пасажирка мікроавтобуса

Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де й не розминувся з вантажівкою "МАН". Смертельною стала ДТП для 23-річної пасажирки мікроавтобуса. Ще двоє дітей – 2014 та 2014 років народження травмувались та потрапили до лікарні. Також госпіталізований і водій Mercedes. 37-річний львів'янин, який був за кермом вантажівки, не постраждав.

Правоохоронці призначили низку експертиз

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці призначили низку експертиз, аби встановити усі деталі моторошної автотрощі.



На зустрічній смузі мікроавтобус зіткнувся з "МАНом"/ Фото Нацполіції



Усі постраждалі та загибла – з мікроавтобуса / Фото Нацполіції

На Волині та Київщині у ДТП потрапили перевантажені легковики

Зазначимо, що жахлива аварія сталась нещодавно на Волині. Легковик, у якому перебували водій та одразу 11 пасажирів, з'їхав з автошляху та врізався у дерево. Загинула дитина, водій та пасажирка.

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Схожа трагедія 11 липня трапилась біля села Ревне на Київщині. Тоді в одне легкове авто вмістились одразу 16 осіб. Водій не впорався з керуванням і машина перекинулась. Загинули двоє людей.