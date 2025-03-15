У Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин: є постраждалі
- У Запоріжжі вантажівка в'їхала в продуктовий магазин, постраждали випадковий перехожий і продавчиня.
- Рятувальники гарантували пожежну безпеку, розпочато розслідування інциденту.
У Запоріжжі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. У місті вантажівка в'їхала у продуктовий магазин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Запоріжжя.
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Що відомо про в'їзд вантажівки у магазин у Запоріжжі
У ДСНС розповіли, що 15 березня о 15:10 сталася дорожньо-транспортна пригода в одному з районів Запоріжжя. Як з'ясувалося, вантажний автомобіль "ГАЗ" в'їхав у продуктовий магазин.
Внаслідок події випадковий перехожий та продавчиня зазнали травм. Водій не постраждав. До прибуття підрозділів ДСНС одного з постраждалих доправили до медичного закладу. Рятувальники за допомогою м'яких нош перенесли травмовану жінку до карети швидкої, її госпіталізували до лікарні,
– мовиться у повідомленні.
Наслідки ДТП у Запоріжжі 15 березня / Фото ДСНС
Надзвичайники також відключили акумуляторну батарею та гарантували пожежну безпеку на місці. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
До слова, раніше жахлива смертельна ДТП трапилася у Києві 7 березня. Тоді водій Infiniti у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з Volkswagen, що призвело до загибелі 35-річного водія та госпіталізації двох пасажирів.