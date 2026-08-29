Про смерть Марії Скібінської у Facebook повідомив її чоловік Данило Зубко.

Що відомо про смерть журналістки?

Смертельна аварія сталася вдень 29 серпня поблизу села Сингаї на Житомирщині. За даними ДСНС, легковий автомобіль та автобус зіткнулися лоб у лоб.

Унаслідок ДТП загинула Марія Скібінська – головна редакторка видання "Фокус" та колишня головна редакторка "5 UA". Разом із Марією в автомобілі перебувала її мати Наталія Скібінська. Вона також загинула внаслідок аварії.

Її чоловік Данило Зубко, військовослужбовець ЗСУ, опублікував емоційний допис, у якому попрощався з дружиною.

Кохання моє Безмежне, я Тебе Кохав, Кохаю і буду Кохати. На томі світі побачимось. Прошу мене не турбувати. Всі деталі поховання з часом,

– написав Данило Зубко.

У поліції зауважили, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення.

На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні.

Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися.

Місце аварії / Фото Нацполіція

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Марії та Наталії Скібінських. Світла пам'ять!