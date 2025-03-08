На Житомирщині трапилася жахлива ДТП: три людини загинули, є травмовані

У Житомирській області трапилася жахлива смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули 3 людини, ще кілька зазнали травм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Житомирщини.

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Які деталі моторошної аварії у Житомирській області

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 березня на 103 кілометрі автошляху Київ – Чоп, неподалік міста Коростишева.

За попередніми даними близько 12:55 на автошляху відбулося зіткнення автомобіля Audi Q5, що рухався у напрямку міста Києва, та Chery Kimo, водій якого, рухаючись з міста Коростишева, виконував маневр.

На жаль, внаслідок зіткнення загинули троє пасажирів автомобіля Chery Kimo: 18-річна жителька міста Коростишева, а також 19-річний хлопець та 18-річна дівчина, жителі міста Києва,

– розповіли у поліції.

За даними правоохоронців, водія цього ж транспортного засобу, 21-річного жителя Черкащини з травмами було ушпиталено. Медичну допомогу без ушпиталення було надано 18-річній пасажирці та 22-річному пасажирові Chery Kimo.

Наслідки моторошної ДТП біля Коростишева / Фото поліції Житомирщини

"Також травми зазнав пасажир Audi Q5, 35-річний житель міста Києва, йому було призначено амбулаторне лікування", – зазначили поліцейські.

Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Законодавством за таке кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.