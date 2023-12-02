Летів на повній швидкості: на Камчатці авто врізалось у групу строковиків
У Росії трапилась ДТП. Внаслідок аварії постраждали військовослужбовці, які проходили строкову службу.
Російські ЗМІ пишуть, що на Камчатці автомобіль врізався в групу військовослужбовців – строковиків. Події розгорталися біля військової частини, інформує 24 Канал.
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Шестеро росіян травмовані
Користувачі мережі пишуть, що аварія сталась вночі проти 2 грудня в районі 26 кілометра старої траси Петропавловськ-Камчатський – Єлізово. Неподалік від військової частини, на обочині були строковики.
Травми отримали шість із них, один у важкому стані, пишуть російські ЗМІ. Попередньо, за кермом авто також був військовослужбовець.
Пишуть також, що авто рухалось на повній швидкості.
Момент аварії потрапив на камеру. На фоні чути крики постраждалих.
На Камчатці авто влетіло у строковиків: дивіться відео
У Росії в ДТП потрапило 32 авто
- У лютому 2023 року Росію засипали сніги. Через це у Новгородській області на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" понад 25 автомобілів потрапили у ДТП. Однак незабаром кількість автівок зросла до 32, серед яких 25 легковиків та 7 вантажівок, з однієї з яких розлився бітум.
- Як повідомила прокуратура Новгородської області, що все почалося з аварії двох вантажівок. Внаслідок ДТП утворився затор, який розтягнувся на 5 кілометрів. Тож рятувальникам довелося тимчасово перекрити дорожній рух до Москви, а також організувати пункти обігріву для водіїв.
- Внаслідок аварії постраждали до 12 осіб, серед яких четверо дітей. Як повідомили російські ЗМІ, дітей тоді доставили до регіональної лікарні зі струсом мозку.