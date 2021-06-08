Дубілет вимагає через суд прибрати його з розшуку

8 червня 2021 , 10:30
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Джерело:

"Слово і Діло"

Колишній голова правління "Приватбанку" Олександра Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить зобов'язати Міністерство внутрішніх справ прибрати інформацію про його розшук

Що відомо про позови Дубілета

Одразу 3 позови подав також адвокат Дубілета. Ймовірно, він робить це з метою зловживання автоматизованим розподілом справ.

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Однакові позови адвоката потрапити до суддів ОАСК:

  • Олександра Кармазіна,
  • Тетяни Балась,
  • Валерія Кузьменка.

Суддя Кузьменко схвалив позов до розгляду, а Балась – не встигла розглянути.

Водночас суддя Кармазін повернув позов і визнав зловживання процесуальними правами адвокатом Дубілета. На його думку, дії адвоката умисні та суперечать завданню адміністративного судочинства.

Йдеться про подачу позову з ідентичними підставами та аналогічними предметами позову, а також з ідентичним суб'єктивним складом учасників справи,
– мовиться у повідомленні.

Через це адвоката оштрафували на 5 тисяч гривень.

У чому підозрюють Дубілета

  • 23 лютого 2021 року Олександру Дубілету та ще 2 ексменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру. Їм інкримінують розтрату чужого майна на суму 136 мільйонів гривень у справі про націоналізацію банку.
  • 29 березня колишнього посадовця фінустанови оголосили у розшук. Наразі він живе в Ізраїлі і стверджує, що не ховається від слідства.
  • 2 червня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Дубілета.
Автор: Софія Мінджоса